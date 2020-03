Calciomercato Milan – Obiettivo Szoboszlai: i suoi numeri in stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Se ne parla ormai da qualche giorno su tutti i giornali: Dominik Szoboszlai è un obiettivo del Milan per il centrocampo.

Il calciatore ungherese, che milita da diversi anni nel Salisburgo, rientra a pieno nei parametri dettati di Ivan Gazidis (giovane, che costi al massimo 20 milioni e che abbia uno stipendio inferiore a 2 milioni l’anno). Infatti, Szoboszlai è un classe 2000, costa 20 milioni e di ingaggio percepisce poco più di un milione. Nelle idee della dirigenza rossonera, il 19enne dovrebbe prendere il posto di Giacomo Bonaventura visto che ricopre sia il ruolo di centrocampista centrale che quello di mezzala sinistra.

Nonostante la sua tenerissima età, in questa stagione, Szoboszlai ha fatto vedere ottime cose, e i numeri lo confermano: 29 presenze complessive, 4 gol e 7 assist. Inoltre, un anno fa, è arrivato anche il debutto in Nazionale nel match che la sua Ungheria ha disputato contro la Slovacchia.

Sempre parlando di centrocampo, c’è un altro giocatore che lascerà il Milan al termine della stagione. La sua esperienza in rossonero è stata caratterizzata da troppi alti e bassi per colpa degli infortuni. Per scoprire di chi si tratta clicca qui >>>

