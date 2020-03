Coronavirus – Bonaventura: “Forza Bergamo, forza Italia”

NEWS MILAN – In questi giorni il coronavirus sta mietendo, in Italia così come nel resto del mondo, tante vittime. Il nostro Paese, in Europa, è quello maggiormente flagellato dalla pandemia e, in particolare, vive un momento orribile la città di Bergamo, funestata da continui lutti.

Ecco perché Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, centrocampista del Milan, in un post pubblicato sul proprio account ufficiale del popolare social network ‘Instagram‘, ha voluto far sentire la propria vicinanza alla città di Bergamo ed ai suoi abitanti.