Calciomercato Milan – Nuovo assalto rossonero a Torreira: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, sta cercando di riaprire la trattativa per Lucas Torreira, classe 1996, regista uruguaiano dell’Arsenal che aveva inseguito anche nell’estate 2019, salvo poi scontrarsi con la volontà dei ‘Gunners‘ di non cedere l’ex giocatore di Pescara e Sampdoria.

Torreira, attraverso il suo agente, ha spesso inviato segnali positivi al Milan e vedrebbe di buon occhio un suo trasferimento in rossonero perché vorrebbe tornare a giocare in Serie A: sa che nel nostro campionato, dove si era trovato meglio rispetto la Premier League inglese, potrebbe fare la differenza. Acquistato per 30 milioni di euro dalla Sampdoria nel luglio 2018, oggi, per vendere Torreira, l’Arsenal ne chiede non meno di 40.

La dirigenza rossonera, che secondo il quotidiano romano starebbe aspettando il momento propizio per presentarsi a Londra e bussare alla porta dell’Arsenal per Torreira, reperirebbe parte dei soldi per l’acquisizione del giocatore sudamericano, 23 presenze e 4 gol con la maglia della Nazionale del suo Paese, dalla cessione di uno tra Franck Kessié e Lucas Paquetá, entrambi considerati non indispensabili e dunque cedibili nel prossimo calciomercato estivo.

Torreira rispecchia in pieno le esigenze del nuovo Milan di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, che aveva voluto il giocatore a Londra due anni fa: è giovane, ma forte e ha già esperienza internazionale. Con il suo eventuale arrivo, Ismaël Bennacer si sposterebbe nel ruolo a lui più congeniale, quello di mezzala. Il centrocampo del Diavolo, però, andrà incontro ad un robusto restyling per la stagione 2020-2021. ECCO TUTTI QUELLI CHE SE NE ANDRANNO >>>