Calciomercato Milan – Novità sul futuro di Tonali: c’è un accordo con Cellino

CALCIOMERCATO MILAN – Sandro Tonali, classe 2000, è il gioiello del Brescia di Massimo Cellino ed è ambito da tutti i top team d’Italia e molto anche in Europa.

Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, per Tonali, al momento, si parla di una corsa a due tra Juventus e Inter, con il Milan che vorrebbe inserirsi all’ultimo momento.

Attenzione, però, anche all’interesse del Barcellona, il quale ha già mostrato un concreto interesse per il centrocampista delle ‘Rondinelle‘. Il vero dilemma, per Tonali, ora è restare al Brescia un altro oppure andare via in estate.

Per ‘TMW‘ ci sarebbe un vero e proprio ‘gentlemen’s agreement‘, un accordo, tra il Presidente Cellino ed il calciatore: qualora Tonali volesse partire, il patron del Brescia, dinanzi un’offerta che lo soddisfi in pieno, non si opporrà alla sua cessione.

Spetterà, quindi, al calciatore decidere se lasciare le ‘Rondinelle‘ dopo appena una stagione in Serie A, caratterizzata, tra l’altro, da luci ed ombre. Quanto costa, adesso, Tonali? Il Brescia non lo lascerebbe partire per meno di 60 milioni di euro …

Valutazione alta, altissima, forse per il Milan che, proprio per questo motivo, si sta cautelando puntando forte su un coetaneo di Tonali, altrettanto forte ma meno costoso. PER I DETTAGLI VAI ALLA NEWS >>>