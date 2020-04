Calciomercato Milan – Novità sul futuro di Götze: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Mario Götze, classe 1992, attaccante tedesco che piace a Milan e Roma, andrà in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund al termine della stagione. Su Götze, che piace anche al Bayer Leverkusen in Bundesliga e che, di recente, ha cambiato procuratore per facilitare il suo trasferimento altrove, ha parlato Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del BVB.

“Per ora è tutto fermo, ma è chiaro che presto dovremo avere dei colloqui con lui sul futuro”, ha detto Watzke su Götze, match-winner della finale dei Mondiali 2014 in Brasile tra Germania ed Argentina, ai microfoni di ‘Sky Sport Deutschland‘. Il problema, per Milan e Roma, nell’arrivare a Götze, resta quello dell’elevato ingaggio chiesto dal calciatore.

Ecco perché il Milan, per l'eventuale sostituzione di Zlatan Ibrahimovic nel corso dell'estate di calciomercato, sta già pensando ad un elemento più giovane e meno costoso.