Calciomercato Milan – Non si molla la pista Bernardeschi

CALCIOMERCATO MILAN – Si è parlato molto, nel corso dello scorso mese di gennaio, di un possibile scambio che avrebbe coinvolto Milan e Juventus: il centrocampista brasiliano Lucas Paquetá, classe 1997, poco utilizzato in rossonero, sarebbe finito alla corte di Maurizio Sarri a Torino mentre percorso inverso avrebbe compiuto l’esterno offensivo Federico Bernardeschi, classe 1994, che sarebbe stato utilissimo nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli a Milano.

Lo scambio, però, non è andato a buon fine per via delle diverse valutazioni del cartellino di entrambi i calciatori, ma, soprattutto, della differenza, quasi abissale, di ingaggi percepiti da Paquetá e Bernardeschi. L’ex Flamengo, oltretutto, non è mai stato una priorità per la Juventus, ma soltanto un’opportunità di calciomercato. Bernardeschi, invece, per il Milan rappresenta, tuttora, un obiettivo sensibile.

Ecco perché, secondo quanto riferito dai colleghi di ‘calciomercato.com‘, il Milan vorrebbe lavorare su Bernardeschi per la prossima estate, vantando ottimi rapporti con il suo procuratore, Giuseppe Bozzo. L’unico ‘problema’, adesso, è capire chi condurrà il mercato estivo del Diavolo. Qualora restassero Zvonimir Boban e Paolo Maldini, il nome di Bernardeschi sarebbe caldo. In caso contrario, tutto diventa possibile, anche che la pista possa essere mollata.

Nel caso in cui Ivan Gazidis imponesse la propria linea, costringendo Boban e Maldini alla porta, al Milan potrebbe arrivare in panchina il tedesco Ralf Rangnick. Il tecnico ex RB Lipsia, l’anno passato, aveva istituito una serie di punizioni esemplari per i suoi calciatori ‘indisciplinati’. Se vuoi conoscerle tutte, anche le più curiose e divertenti, continua a leggere >>>

