Calciomercato Milan: nessuno dei portieri in rosa resterà. I dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, nessuno dei portieri presenti nella rosa del Milan resterà in rossonero la prossima stagione. I fratelli Donnarumma verranno ceduti, con Gigio destinato all’addio anche per finanziare buona parte del mercato. Begovic farà ritorno in Inghilterra dato che il suo è un prestito secco, mentre Pepe Reina ha fatto capire di voler tornare solo per fare il titolare. E ciò non accadrà.

I rossoneri, secondo il quotidiano romano, punteranno sul ritorno di Plizzari, oggi in prestito al Livorno, e su un altro giovane profilo che può essere quello di Alex Meret, poco utilizzato da Gattuso al Napoli. Quanto costa il portiere dei partenopei? CONTINUA A LEGGERE>>>

