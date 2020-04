Calciomercato Milan – Milik il nome più caldo per il dopo Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN – Per un Zlatan Ibrahimovic destinato a dire addio al termine di questa annata calcistica, c’è un Milan che resta. I punti fissi saranno Romagnoli dietro, Theo Hernandez sulla corsia mancina e Bennacer in cabina di regia. Da loro il club rossonero vuole ripartire e intorno a questi 3 calciatori costruirà la rosa del futuro. Restano da risolvere i punti di domanda legati alla permanenza o meno di Gigio Donnarumma e a chi prenderà il posto dell’attaccante svedese.

Secondo la Gazzetta, in edicola questa mattina, il nome più caldo in ottica rossonera per chi dovrà essere il nuovo terminale offensivo del Milan è quello di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco del Napoli è in scadenza di contratto a giugno 2021 e di rinnovo al momento non se ne parla. Milik ha sparato alto: chiede un contratto di 5 anni a circa 4 milioni a stagione, una cifra che De Laurentiis non vuole investire e che ad oggi nemmeno il Milan potrebbe, a meno che non si faccia uno strappo alla regola.

Milik rappresenta il profilo di attaccante giusto per la linea della proprietà rossonera. Reduce da ben 7 anni consecutivi in cui gioca la Champions, ha disputato un Mondiale e un Europeo e ha ancora 26 anni, dunque di poco oltre il tetto degli under 25 (stessa età di Rebic). Attaccante mobile, tecnico e fisico allo stesso tempo. Tipico profilo della punta moderna, capace di fare entrambe le fasi.

Milik è reduce da due operazioni al legamento crociato, ma nell’ultima stagione ha dimostrato di aver ampiamente messo alle spalle quella brutta parentesi della sua carriera. Su di lui non manca la concorrenza di altri importanti club: dall’Atletico Madrid fino ad alcune top della Premier League. Al momento, però, il club partenopeo spara alto: ecco quanto vuole>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android