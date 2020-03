Calciomercato Milan – Milik, sul polacco c’è l’Atletico Madrid

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan è interessato a Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli. Il polacco vuole lasciare il club azzurro, ma non è ancora chiaro se voglia restare in Italia o meno. Milik piace anche all‘Atletico Madrid di Diego Simeone, che cerca un sostituto all’altezza di Diego Costa. Vedremo cosa succederà, ma il polacco sembra essere il nome giusto per il Milan, anche perchè ormai sembra scontato l’addio di Zlatan Ibrahimovic. Demetrio Albertini, intanto, parla di Zvonimir Boban, continua a leggere >>>

