Albertini: “Boban? Il Milan ha perso un elemento valido, ma…”

NEWS MILAN – Demetrio Albertini, ex calciatore del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Zvonimir Boban, licenziato dal club rossonero nelle settimane scorse.

“Secondo me al Milan c’è grande confusione. Poi, da una parte c’è un amico e dall’altra una persona, Gazidis, che ho incontrato poche volte. Boban? Credo che il Milan abbia perso un elemento valido, ma è come in uno spogliatoio: se ci sono tanti fuoriclasse, tante teste che non vanno d’accordo, è inutile cercare la colpa – prosegue Albertini -. Non è che qualcuno abbia sbagliato, alla fine è sbagliata la stagione e chi ci rimette è il Milan. Adesso serve un progetto sportivo chiaro, ripartire ogni anno da zero non serve. Se il Milan è soltanto un progetto economico, che lo dicano”. Intanto sembra ormai deciso il futuro di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

