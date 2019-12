Calciomercato Milan – Mandzukic, gradimento per i rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Mario Mandzukic, classe 1986, centravanti croato ex Dinamo Zagabria, Wolfsburg, Bayern Monaco ed Atlético Madrid, lascerà la Juventus, club con il quale è separato in casa dalla scorsa estate, nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato.

Nel corso di questi mesi, per Mandzukic, sono arrivate tante manifestazioni di interesse: secondo quanto ricordato dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, hanno bussato alla sua porta l’Al-Raayan e l’Al-Duhail, compagini del Qatar, le cui offerte, però, sono state rispedite subito al mittente.

Così Mandzukic ha fatto anche con quelle dell’Inter Miami (Major League Soccer), Guangzhou Evergrande (Chinese Super League), e Siviglia (Liga), poiché non le ha ritenute offerte di suo gradimento. ‘TMW‘ ha rivelato come, nelle ultime ore, per l’ariete croato si sia prospettata anche un’idea Atalanta.

Ipotesi, però, che appare irrealizzabile. Si sono fatte sentire, per Mandzukic, società come Milan e Borussia Dortmund, che sarebbero le uniche ad avere il gradimento dell’attaccante juventino. Mandzukic-Milan, dunque, si può. Anche perché il Diavolo vede allontanarsi Zlatan Ibrahimovic, il quale non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro: per le ultime sullo svedese, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android