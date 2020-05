Calciomercato Milan – L’entourage di Diatta: “Rossoneri? Pista seria”

CALCIOMERCATO MILAN – Mentre, in Belgio, scrivono dell’interesse del Milan per Krépin Diatta, classe 1999, esterno offensivo senegalese di proprietà del Bruges, il suo entourage dà ulteriore adito al concretizzarsi di questa ipotesi.

Diatta, 8 gol e 4 assist in 34 presenze con il Bruges tra campionato, Champions League, Europa League e coppe nazionali, tra i protagonisti del titolo vinto dai nerazzurri, piace anche a tanti altri club in Europa.

Interrogato in merito il presunto interesse dell’Hertha Berlino, compagine della Bundesliga tedesca, l’entourage di Diatta ha fatto sapere come sia “uno dei club interessati, così come il Watford, ma lì va prima capito se la squadra dovesse retrocedere. Anche il Milan è una pista seria: andrà dove potrà migliorare”.

Milan, quindi, forte su Diatta, un attaccante esterno che per caratteristiche, età e parametri rappresenta il calciatore ideale per la nuova filosofia del Diavolo targato Elliott … e Ralf Rangnick. Il cartellino di Diatta viene valutato intorno ai 20 milioni di euro. QUESTE, INVECE, LE ULTIME DI MERCATO SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>