Calciomercato Milan – Dal Belgio: “Diavolo su Diatta” | News

CALCIOMERCATO MILAN – Ve ne avevamo già parlato tempo fa noi di ‘PianetaMilan.it‘ e, nelle ultime ore, i ‘rumors‘ di calciomercato hanno trovato conferma in Belgio.

Secondo quanto riferito, infatti, da ‘Kewoulo.info‘, anche il Milan sarebbe molto interessato a Krépin Diatta, classe 1999, esterno offensivo senegalese di proprietà dei belgi del Bruges.

Diatta, 173 centimetri di altezza per 69 chilogrammi di peso, ama partire dalla sinistra per poi rientrare sul destro, suo piede naturale: nella stagione 2019-2020, prima dello stop definitivo al calcio giocato in Belgio per la pandemia da coronavirus, ha riportato uno ‘score‘ davvero niente male.

34 presenze tra campionato, Champions League, Europa League e coppe nazionali, con 8 gol e 4 assist all’attivo per Diatta. Sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2024, il suo valore di mercato, secondo il popolare sito web ‘transfermarkt.it‘ si aggira intorno i 20 milioni di euro.

Diatta, comunque, non piace soltanto al Milan, ma anche a diverse squadre in Europa, tra cui, in particolare, Watford (Premier League inglese) e Hertha Berlino (Bundesliga tedesca).