Calciomercato Milan – L’agente di Dani Olmo nega la richiesta dei 7 milioni di commissioni

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce il portale croato ‘Sportske Novotsky’ Andy Bara, uno degli agenti di Dani Olmo, ha negato con decisione le voci che parlavano di una richiesta altissima dell’entourage dello spagnolo in caso di sua cessione. Oltre a ciò, Bara ha negato anche eventuali percentuali sulla rivendita del giocatore. Dani Olmo è assai attratto dall’ipotesi Milan e soprattutto dal corteggiamento di Zvonimir Boban in prima persona, ma difficilmente i rossoneri parteciperanno alla prossima edizione della Champions League. Motivo per cui il centrocampista starebbe aspettando anche altre offerte provenienti dalla Bundesliga. Dalla Croazia continuano a ribadire che il Milan vorrebbe il giocatore subito e non a giugno, e sono disposti a sborsare 20 milioni di euro. Intanto ecco le parole di Stefano Pioli sull’infortunio di Hakan Calhanoglu, continua a leggere >>>

