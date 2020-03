Calciomercato Milan – Ipotesi rinnovo per Conti e Calabria: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Milan sta pensando di rinnovare i contratti di entrambi i suoi terzini destri: Andrea Conti e Davide Calabria.

I due giocatori, in scadenza nel giugno 2022 come anche Alessio Romagnoli, rinnoverebbero per non rischiare di lasciare il club a parametro zero. Il giornale milanese addirittura si sbilancia dicendo che già nei prossimi giorni, sia Conti che Calabria, riceveranno una proposta.

Rimane comunque certo che i due giocatori sono sul mercato, e qualora arrivasse una buona offerta, il Milan non li tratterrà in squadra. L’eventuale rinnovo dunque appare fittizio per scongiurare il rischio di perderli a zero. Ma uno dei grandi punti interrogativi del Milan riguarda Zlatan Ibrahimovic: VAI ALLA NOTIZIA >>>

