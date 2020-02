Calciomercato Milan – Intoccabile Theo Hernández: vale già il doppio

CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina, parlando dei giocatori da cui il Milan dovrà ripartire, assolutamente, in vista della prossima stagione sportiva, ha sottolineato come, per il club di Via Aldo Rossi, il terzino sinistro Theo Hernández sia intoccabile.

Theo Hernández, francese classe 1997, è stato pagato 20 milioni di euro la scorsa estate per acquistarlo a titolo definitivo dal Real Madrid. Oggi, per il ‘CorSport‘, vale già il doppio alla luce dell’ottimo rendimento stagionale con la maglia del Milan (6 gol e 2 assist in 21 gare tra Serie A e Coppa Italia), al punto che le ‘Merengues‘, oggi, sembrano essersi pentiti di averlo ceduto.

Il Real Madrid, però, potrebbe fare la spesa in casa rossonera in estate. I ‘Blancos‘, infatti, sono pronti a piombare su uno dei top player dell’organico di Stefano Pioli: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android