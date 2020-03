Calciomercato Milan – Idea Kepa: i suoi numeri in stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Il Chelsea di Frank Lampard ha messo nel mirino Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere del Milan, per la prossima sessione estiva di calciomercato e, in cambio, vorrebbe girare ai rossoneri l’estremo difensore basco Kepa Arrizabalaga.

Kepa, classe 1994, in carriera ha indossato le maglie di Baskonia, Ponferradina, Real Valladolid, Athletic Bilbao B ed Athletic Bilbao: dal 2018, però, gioca in Premier League, con i ‘Blues‘, che, per strapparlo alla società dove era nato e cresciuto hanno pagato gli 80 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria inserita, all’epoca, nel suo contratto.

A Londra, la prima stagione, Kepa ha collezionato 54 gare e subito 51 gol: nella stagione in corso, invece, prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus, Kepa ha totalizzato 33 gare tra Premier League (25), Champions League (6), Supercoppa Europea (una) e F.A. Cup (una), con 43 gol al passivo in 3.000 minuti tondi tondi.

Sotto contratto con il Chelsea fino al 30 giugno 2025, oggi Kepa, secondo il popolare sito web ‘transfermarkt.it‘, varrebbe 40 milioni di euro. QUESTE LE ULTIME SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>

