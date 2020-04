Calciomercato Milan – Ibrahimovic vuole conoscere il progetto di Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘ il Bologna, con Sinisa Mihajlovic in forte pressing, ed il Napoli di Gennaro Gattuso, sarebbero tornati sulle tracce di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 il cui futuro, al momento, resta incerto.

Ibrahimovic, infatti, non ha ancora risposto formalmente al Milan, che vorrebbe rinnovargli il contratto anche per la stagione 2020-2021, poiché, prima, vuole capire il progetto che ha in mente, per il Diavolo, l’amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Ivan Gazidis.

Nel caso in cui, alla fine, Ibrahimovic decidesse di andare via al Milan, i rossoneri non si farebbero cogliere impreparati e hanno già in mente come sostituirlo. PER I DETTAGLI, LEGGI QUI >>>