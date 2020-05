Calciomercato Milan – Ibrahimovic riapre al club: Gazidis deve esporsi

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic fa concorrenza a Dan Brown. Nella giornata di ieri il campione svedese ha postato una foto su Instagram nella quale si presenta metà Dio e metà demone (Joker, in questo caso). E’ l’ultima foto di una serie in cui è difficile decifrare il futuro. Zlatan vuole restare al Milan o tornare in Svezia? Oppure vuole giocare ancora in Italia ma in un’altra squadra?

Ibrahimovic avrebbe confidato ad alcuni amici «se continueremo a collaborare, non sarà per i soldi». Le incognite sulla panchina del Milan pesano per tutti i giocatori, compreso Ibra, ma un messaggio del genere fa comunque mantenere alta la fiducia. L’attaccante, come tutti sappiamo, avrebbe voluto chiudere la carriera nella maniera migliore, vestendo nuovamente la maglia del Milan, tuttavia il coronavirus e il lockdown hanno messo tutto in discussione. In ogni caso adesso Zlatan sembra aprire a una sua permanenza in Italia.

Il dato di fatto comunque è che tra poco il contratto di Ibrahimovic con il Milan scadrà. L'accordo siglato a gennaio scorso è di sei mesi, ma Ivan Gazidis non ha mai nascosto la volontà di andare avanti con lui, visto che Ibra rappresenta una garanzia, nonostante gli anni che passano. Serve dunque un nuovo contratto, un nuovo progetto e chissà, magari un ruolo fuori dal campo per il futuro. Attenzione a Sinisa Mihajlovic, che lo aveva già tentato in passato, e alla Roma.