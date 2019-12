Calciomercato Milan – Ibrahimovic, parla Sconcerti: “È quello che serve”

CALCIOMERCATO MILAN – Un cambio di linea clamoroso. Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic il Milan effettua un colpo che va in controtendenza rispetto agli ultimi acquisti e alla linea dettata dalla società. Su questo, ha parlato Mario Sconcerti, editorialista del “Corriere della Sera”: “I troppi giovani hanno sempre bisogno di un vecchio capo branco. Crescono guardando come si allaccia le scarpe nello spogliatoio, che gesti compie per avvicinarsi alla partita, cosa dice quando la squadra perde e come si entusiasma quando vince”.

Su Ibrahimovic: “Lo svedese non è quello che abbiamo conosciuto molti anni fa. È entrato nei 39 anni, ha giocato l’ultima partita il 28 ottobre scorso, nelle ultime due stagioni ha frequentato un campionato di pochissimo livello tecnico. Ed è andato in America per poter essere ancora il migliore nei suoi anni di latta. Non ci sono dubbi, non è l’Ibra che vorremmo, ma è ancora l’Ibra che serve”. Ma più che le sue invenzioni, “serve il suo carisma in campo e nel gruppo. Il suo riferimento, il suo modo di interpretare il calcio e la vita, le sue esagerazioni. Serve il suo esempio dentro una squadra che non ha niente e non sa cosa guardare. Non c’è un falò se non c’è un cerino”.

Torna al centro del mercato rossonero anche Mino Raiola, perno di diverse trattative importanti in passato, nel presente e nel futuro: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android