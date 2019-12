Calciomercato Milan – Ibrahimovic: gli stipendi dello svedese fino ad oggi

CALCIOMERCATO MILAN – 3 o 4 milioni di euro fino al 30 giugno. 7 milioni per la stagione successiva, in caso venissero raggiunti gli obiettivi previsti nell’accordo con la società. Questo è l’accordo di massima che Mino Raiola ha trovato con la dirigenza rossonera per riportare Zlatan Ibrahimovic.

Uno stipendio sicuramente inferiore rispetto agli ultimi percepiti dallo svedese, 9,5 milioni di euro netti era la cifra raggiunta nella sua prima esperienza al Milan. Sono passati otto anni, è cambiato tutto e anche Ibrahimovic ha ormai 38 anni.

Una cosa è certa, lo svedese ha sempre chiesto un certo tipo di ingaggio per assicurare le proprie prestazioni. Infatti, se alla sua prima stagione in Italia con la Juventus di Fabio Capello nel 2004-2005, guadagnava 1.7 milioni; con gli anni le cifre sono lievitate fino ai 12 di Inter e Barcellona, per poi salire a 14 con il PSG e ai 15 con il Manchester United.

Anche nella grande mela, lo stipendio percepito da Ibrahimovic è stato importante. Nella prima sua esperienza ai LA Galaxy percepiva 1.5 milioni, nella stagione 2019 è arrivato a 6.5 milioni. Ma quanto ha guadagnato in carriera Ibrahimovic ?

Stando a quanto riportato da “Calcio e Finanza”, dal 2004 al 2019 lo svedese ha portato a casa in termini di stipendio 147.6 milioni di euro, che inoltre potrebbero salire ulteriormente fino a 149.6 nel caso lo stipendio garantitogli dal Milan fosse di 2 milioni netti fino a giugno 2020.

Se la trattativa per Ibrahimovic sembra essere giunta al termine, il Milan lavora per il centrocampo e per Mohamed Elneny: per le ultime, continua a leggere >>>

