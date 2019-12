VIDEO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, ha detto sì al Milan: il fuoriclasse svedese ha segnato 56 gol nel suo biennio rossonero (2010-2012) in 85 gare disputate. Ma oggi il Milan è diverso: ecco come dovrebbe giocare Ibrahimovic nello scacchiere tattico di Stefano Pioli in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

