Ibrahimovic: “Futuro? Non mi interessa stare qui se non posso dare risultati”

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, è stato presentato oggi in conferenza stampa a ‘Casa Milan‘. In merito il suo futuro professionale, se esiste la possibilità che Ibrahimovic resti in rossonero anche nella prossima stagione, e magari anche da dirigente più in là, lo svedese ha replicato così:

“Quando hai un bel rapporto col club c’è la possibilità che io possa restare. Finché sono attivo mi piace giocare. Sei mesi sono importanti per capire se sto bene e posso dare risultati, altrimenti non sto qua solo perché sono Ibrahimovic, non mi interessa. Mi dà tanta adrenalina e la sfida è riuscire a stare al massimo livello. Voglio portare risultati al club”. Per le dichiarazioni integrali di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

