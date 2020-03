Calciomercato Milan – Ibrahimovic e Rebic, prime grane per Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, a meno di clamorosi ribaltoni, il portoghese Rafael Leao sarà uno dei punti fermi nell’attacco del Milan della prossima stagione. Così, invece, non si può affermare per i due grandi protagonisti del 2020 rossonero, vale a dire il centravanti svedese Zlatan Ibrahimovic e l’attaccante croato Ante Rebic.

Ibrahimovic e Rebic, infatti, pur avendo situazioni contrattuali completamente differenti, per motivi diversi non sono certi di restare nella fila del Milan anche nel 2020-2021. Il contratto di Ibrahimovic con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno e si sa come il licenziamento di Zvonimir Boban ed il sempre più probabile addio, a giugno, di Paolo Maldini, siano un possibile ostacolo per la sua permanenza a Milano.

Mino Raiola, procuratore di Ibrahimovic, ha a più riprese bocciato il progetto del fondo Elliott Management Corporation e, oltretutto, il rapporto del nativo di Malmö con Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, non è poi così idilliaco. Non è così scontato, secondo ‘Tuttosport‘, che l’A.D. sudafricano sottoponga ad Ibrahimovic il rinnovo del contratto per un’altra stagione, non tanto per l’aspetto economico, ma perché il suo profilo, per età, non rientra nei parametri del possibile nuovo allenatore rossonero, Ralf Rangnick.

E proprio l’arrivo dell’ex tecnico del RB Lipsia sulla panchina rossonera potrebbe essere uno dei motivi di attrito sul fronte Rebic. Il croato, voluto al Milan da Boban, è giunto in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte e, pertanto, dovrebbe restare anche nella prossima stagione. Visto il rendimento, è facile ipotizzare una trattativa con i tedeschi per tramutare l’acquisto a titolo definitivo, ma si parla già di una richiesta di 40 milioni di euro, di cui il 50% andrebbe poi alla Fiorentina per via di una vecchia clausola.

Al di là di questo, va ricordato come Rebic, nella stagione 2014-2015, fu preso in prestito dal RB Lipsia, all’epoca nella seconda divisione tedesca, ma giocò davvero poco per via degli infortuni e dello scarso feeling con alcune persone nel club. Una, il tecnico Achim Beierlorzer; l’altra, l’allora direttore sportivo dei ‘Tori Rossi‘, proprio Rangnick. Non è da escludere, dunque, che, nel caso in cui arrivasse Rangnick al Milan, non sia proprio Rebic a chiedere di rivedere la sua posizione in rossonero … Ma chi sono gli altri gioielli del Milan a rischio partenza la prossima estate? Si rischia una vera e propria diaspora …

