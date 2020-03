Calciomercato Milan – Romagnoli richiesto: dubbi di Raiola sul progetto di Elliott

CALCIOMERCATO MILAN – Alessio Romagnoli, classe 1995, difensore centrale e capitano del Milan, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Il numero 13 del Diavolo, come riportato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, piace a molti club in Europa ed il suo agente, Mino Raiola, ha già espresso a più riprese i propri dubbi sul progetto rossonero che ha in mente il fondo Elliott Management Corporation. Quali sono, invece, i dubbi nella testa di Zlatan Ibrahimovic? Per capirne di più, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android