Calciomercato Milan – Ibrahimovic e Balotelli, il Vasco da Gama sogna

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic in Brasile? Felipe Melo, ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter, lo vorrebbe al Palmeiras, ma, intanto, per avere il ‘sì’ dell’attaccante svedese non premono soltanto da San Paolo, ma ora anche da Rio de Janeiro.

Luiz Roberto Leven Siano, candidato alla presidenza del Vasco da Gama, infatti, ha rivelato come sia in trattativa per portare in bianconero sia Ibrahimovic sia l’ex rossonero Mario Balotelli, oggi al Brescia. “Vogliamo provare a costruire il Vasco dei sogni”, ha detto Leven Siano ai microfoni di ‘foxsports.com.br’.

“Balotelli e Ibrahimovic hanno lo stesso agente (Mino Raiola, n.d.r.) – ha spiegato il leader del progetto “Somamos” -. Quello relativo a Ibrahimovic sarebbe un progetto più ambizioso. Ma non dobbiamo pensare tanto a quali campioni verranno, quanto al fatto che ne avremo, di campioni. Se non sarà uno sarà un altro”.

Oltre ad Ibrahimovic e Balotelli, Leven Siano vorrebbe portare in Brasile anche Sebastian Giovinco, attualmente all’Al-Hilal, e Yayá Touré, che avrebbe dovuto firmare per il Botafogo prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus. “Nel calcio non ci sono coincidenze. Se Touré non è andato al Botafogo, è perché qualcuno lo ha fermato. Forse è vicino a me”, ha detto Leven Siano.

Ibrahimovic, intanto, è tornato a parlare del suo futuro professionale dalla Svezia. CLICCA QUI PER LE SUE DICHIARAZIONI >>>