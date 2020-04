Calciomercato Milan – I rossoneri prendono informazioni su Jovic

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo indiscrezioni in arrivo dalla Spagna e riportate oggi da Tuttosport, anche il Milan avrebbe chiesto informazioni al Real Madrid su Luka Jovic.

L’attaccante serbo dei Blancos si trova attualmente a Belgrado, dove è stato denunciato dalle autorità locali per aver violato il regime di quarantena imposto a Madrid. Jovic, classe 1997, è stato acquistato quasi un anno fa per una cifra spaventosa: 60 milioni. In questa stagione, però, il serbo non ha giocato molto – Zidane lo vede riserva di Benzema – e ha segnato solo 3 reti in 24 partite.

Probabile una sua cessione, anche perché il Real Madrid potrebbe tentare l'assalto per il norvegese del BVB Erilng Haaland. Ipotesi poco probabile un suo approdo in rossonero anche guardando il suo maxi-ingaggio:

