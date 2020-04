Calciomercato – Milan su Jovic: ecco quanto prende il serbo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo indiscrezioni arrivate ieri dalla Spagna il Milan sarebbe tornato ad interessarsi a Luka Jovic del Real Madrid. Tuttavia, l’ingaggio dell’attaccante serbo è assolutamente fuori dai parametri imposti dalla proprietà americana che gestisce il fondo Elliott.

L’ex Eintracht Francoforte, infatti, percepisce la bellezza di 5 milioni a stagione (10 lordi), che lo mettono certamente nella situazione – data la lunghezza del suo contratto – di non scendere di richiesta. Inoltre, il Real Madrid lo valuta non meno di 60 milioni. Jovic per altro non se la sta passando bene, dato che è sotto inchiesta dalle autorità serbe per essere rientrato in patria violando la quarantena imposta a Madrid. Decisamente più alla portata dei rossoneri l’olandese Boadu, sul quale però c’è molta concorrenza>>

