Calciomercato Milan – Jovic torna di moda? L’idea dei rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da scrivere e lo stesso svedese non ha di certo chiuso la porta ad un eventuale addio. Se questo dovesse concretizzarsi, i rossoneri si troverebbero costretti a tuffarsi sul mercato per cercare un valido sostituto. In tal senso, secondo quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’, il Milan sarebbe interessato a Luka Jovic del Real Madrid, nome già accostato al Diavolo in passato.

L’idea del club sarebbe quella di ricomporre la vecchia coppia Rebic-Jovic che fece faville all’Eintracht Francoforte. C’è però un ostacolo non di poco conto: il prezzo del cartellino. Le ‘Merengues’ valutano il giocatore 60 milioni di euro, una cifra assolutamente proibitiva per le casse del Milan. Attenzione però ad un’ipotesi prestito, non proprio da scartare visto che Jovic non si è mai ambientato in Spagna e potrebbe forzare la mano per andare via anche con questa soluzione. Attenzione all’Inter che vuole inserirsi su un obiettivo del Milan, continua a leggere >>>