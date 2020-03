Calciomercato Milan – Galliani ci riproverà per Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN – Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, proverà nuovamente a convincere Zlatan Ibrahimovic a firmare col club brianzolo. Dopo la proposta di gennaio, in cui l’ex Ad rossonero aveva proposto un contratto di due anni e mezzo allo svedese, il Monza proverà di nuovo a convincere Ibra che questa volta potrebbe non avere più sul piatto la proposta del Milan.

Il tutto pare comunque molto complicato. Ibra dovrebbe ridursi molto lo stipendio e accettare di giocare in Serie B quando ha dimostrato di fare la differenza in Serie A. Ma nel calcio nulla è impossibile, come ha detto Brocchi a Telelombardia.

Un paio di giorni fa, invece, Galliani non ha risparmiato una frecciata a Boban (o Mirabelli?)>>>

