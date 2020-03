Galliani: “Milan? Non sopporto chi va via e spiega sui giornali come si dovrebbe fare”

NEWS MILAN – Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex amministratore delegato del Milan e oggi al Monza, Adriano Galliani, ha parlato anche del momento dei rossoneri, in particolare – anche se non lo fa direttamente – commenta la vicenda che ha portato all’addio di Zvonimir Boban. “Non sopporto la gente che va via e spiega sui giornali come si dovrebbe fare. Se lavori nel club ti dai da fare e quando ne esci devi stare zitto. Come faccio io”, ha dichiarato l’ex Ad rossonero.

Insomma, una bella stoccata all’indirizzo dell’ex CFO croato che il 29 febbraio aveva sparato a zero contro la proprietà e Gazidis, reo di aver contattato Ralf Rangnick senza metterlo al corrente. Poi, in seguito al licenziamento, Boban non ha atteso nemmeno 24 ore per rilasciare un’altra intervista in cui ha di nuovo attaccato Elliott e l’Ad del Milan spoilerando di aver chiuso col tecnico tedesco da dicembre. Giorgio Dusi, in esclusiva ai nostri microfoni, ci ha parlato del possibile approdo in rossonero di Rangnick!

