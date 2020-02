Calciomercato Milan – Forsberg vuole lasciare il Lipsia: ecco quanto costa

CALCIOMERCATO MILAN – Emil Forsberg, classe 1991, esterno offensivo svedese che, da tempo, è nel mirino del Milan, vuole lasciare il Lipsia al termine della stagione. Lo ha riportato, oggi, l’autorevole quotidiano tedesco ‘BILD‘.

Forsberg, infatti, non sarebbe per niente contento di come stiano andando, quest’anno, le cose a Lipsia e, pertanto, vorrebbe provare una nuova esperienza in estate.

Nonostante, dunque, le 24 presenze (condite da 9 gol e 4 assist) fin qui totalizzate con la squadra di Julian Nagelsmann, Forsberg, appena 1.356 minuti sul rettangolo di gioco, con sole 16 presenze dall’inizio e 7 panchine, vuole andare via.

Potrebbe diventare un’idea di mercato per il Diavolo, un elemento perfetto per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli (sempre ammesso che il tecnico emiliano resti al Milan …), anche perché il Lipsia venderebbe Forsberg, ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic in Nazionale, per soli 20 milioni di euro.

Prezzo di saldo, quindi, per un calciatore legato ai ‘Tori Rossi‘ da un contratto fino al 30 giugno 2022. Su Forsberg ci sono anche Tottenham, Manchester United, Arsenal, Leicester City ed Everton nella Premier League inglese. Chi la spunterà? Nel frattempo, il Diavolo si è interessato ad un calciatore tedesco per la difesa: per le ultime, continua a leggere >>>

