Calciomercato Milan – Everton su Under: la proposta dei ‘Toffees’

CALCIOMERCATO MILAN – È noto l’interesse del Milan per Cengiz Under, classe 1997, esterno offensivo turco in forza alla Roma dall’estate 2017 dopo i suoi trascorsi in patria nella fila dell’Istanbul Başakşehir.

Su Under, però, non ci sarebbero soltanto i rossoneri: come riportato da ‘Turkish Football‘, infatti, Carlo Ancelotti, manager italiano dell’Everton, sarebbe pronto ad offrire ai giallorossi ben 34 milioni di sterline (pari a circa 40 milioni di euro) per portarlo, già in questi giorni, nella fila dei ‘Toffees‘.

Under, però, non vorrebbe lasciare ora la Roma e, pertanto, qualsiasi discorso di calciomercato potrebbe essere rimandato, per quanto riguarda il numero 17 turco, alla prossima estate. Sempre in Inghilterra, intanto, potrebbe finire Krzysztof Piatek: per le ultime sul ‘Pistolero‘ polacco, continua a leggere >>>

