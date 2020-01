Calciomercato Milan – Attacco, piace sempre il turco Under

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Cengiz Under, classe 1997, esterno offensivo turco della Roma, resta un obiettivo sensibile del Milan per questi giorni finali del calciomercato invernale.

Under, infatti, piace sia al Chief Football Officer Zvonimir Boban sia al direttore tecnico Paolo Maldini come sostituto di Jesús Suso, in uscita e diretto al Siviglia.

La Roma, però, potrebbe aprire alla cessione di Under esclusivamente nel caso in cui il club giallorosso sistemasse il proprio reparto offensivo con un paio di acquisti. Per le ultime, intanto, sulla trattativa per la cessione di Suso continua a leggere >>>

