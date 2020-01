Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: Piatek offerto al Chelsea

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Inghilterra, dal ‘Daily Star‘, Krzysztof Piatek, classe 1995, centravanti polacco in uscita dal Milan, sarebbe stato offerto al Chelsea di Frank Lampard.

Piatek, che piace, come noto, al Tottenham di José Mourinho, potrebbe dunque approdare in Premier League, ma nella fila dei ‘Blues‘ londinesi anziché in quelle degli ‘Spurs‘.

Con Tammy Abraham fermo ai box, ed il solo Michy Batshuayi di riserva, infatti, Lampard vorrebbe un’opzione in più per l’attacco e Piatek potrebbe fare al caso del Chelsea.

Il ‘Daily Star‘ ha scritto, inoltre, che, qualora il Chelsea approfondisse il discorso per Piatek, imposterebbe l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo valuta il calciatore 30 milioni di euro.

Sembra esserci ancora una cospicua distanza, invece, tra Milan e Siviglia per la cessione di Jesús Suso agli andalusi

