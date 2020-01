Calciomercato Milan – Emre Can può andare in Premier League

CALCIOMERCATO MILAN – I Campioni d’Italia sono pronti a salutare Emre Can. Il centrocampista turco è chiuso in bianconero e la Juventus non ha intenzione di trattenerlo, anche perchè può guadagnarci una bella cifra. Il prezzo del cartellino è di 30 milioni. Le squadre interessate, inoltre, non mancano. Dopo l’interesse del Milan, adesso si sono inserite in gara anche due squadre inglesi: Tottenham e Manchester United.

Gli Spurs e i Red Devils, in realtà, sembrano addirittura essere passati in pole position, superando il Milan nella corsa a Emre Can. In ogni caso, i rossoneri non si sono defilati, ma continuano a monitorare la situazione, pronti a farsi nuovamente sotto. Probabilmente, però, serviranno prima alcune cessioni. Continua a leggere >>>

