Calciomercato Milan – I rossoneri pensano ad Emre Can: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Può Emre Can, centrocampista tedesco di origine turche, classe 1994, ripercorrere le orme di Leonardo Bonucci e Gonzalo Higuaín, lasciando la Juventus per il Milan?

Secondo il sito web di ‘Sport Mediaset‘, questo è “possibile, tendente al probabile”. Emre Can, infatti, starebbe pensando di accettare il corteggiamento dei rossoneri poiché scottato dalla panchina che il tecnico Maurizio Sarri gli ha riservato in occasione della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese.

Sarri ha dato spazio persino a Marko Pjaca, appena rientrato da un lungo infortunio, e non a lui, che, a Torino, era giunto a parametro zero dal Liverpool nell’estate 2018 per rappresentare una colonna della compagine bianconera. Già nei giorni più caldi di agosto, ha scritto ‘Sport Mediaset‘, il Milan aveva pensato ad Emre Can.

Il calciatore, però, era convinto di essere ancora ben considerato dalla Juventus: se non titolare in campo, almeno da lista in Champions. Il 3 settembre, la doccia fredda: fuori dall’elenco dei 25 giocatori consegnati all’UEFA. Un trauma che il centrocampista non ha mai superato. Da lì in poi, ha giocato poco e obiettivamente male. A parole, Sarri ha sempre promesso di tenerlo in considerazione. Ma nei fatti, no. La goccia che ha fatto traboccare Emre Can è stata lapanchina dell’altra sera in Coppa Italia.

E l’interesse del Milan, per ‘Sport Mediaset’, gli ha fatto piacere. Zvonimir Boban e Paolo Maldini lo stimano, Stefano Pioli pure. I rapporti tra società sono collaudati dagli affari delle ultime estati. La trattativa può prendere forma e concretezza nei prossimi giorni. Il centrocampista tedesco ha voglia di giocare a prescindere e, in particolare, per non perdere la sua Nazionale in vista dei Campionati Europei 2020. Intanto, novità anche sul fronte Dani Olmo: per le ultime, continua a leggere >>>

