Calciomercato Milan – Ecco Kjaer: già in campo in Coppa Italia?

CALCIOMERCATO MILAN – Come evidenziato da ‘gazzetta.it‘, Simon Kjaer, classe 1989, è un nuovo difensore del Milan. Il centrale danese, in questa prima parte di stagione in prestito all’Atalanta, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, club proprietario del suo cartellino.

Stamattina Kjaer si è presentato a Milano per effettuare, presso la clinica ‘La Madonnina‘, le visite mediche con il suo nuovo club. Quindi, seguirà la firma sul suo nuovo contratto. Già oggi pomeriggio, ha sottolineato la versione online della ‘rosea‘, Kjaer sarà al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) per svolgere una seduta di allenamento personalizzato.

L’obiettivo del club rossonero è avere Kjaer abile ed arruolato per Milan-Spal di Coppa Italia, gara in programma mercoledì 15 gennaio alle ore 18:00 a ‘San Siro‘ di modo da far rifiatare uno tra Mateo Musacchio ed Alessio Romagnoli. Trovato, nel frattempo, anche il nuovo secondo portiere, il sostituto di Pepe Reina ceduto all’Aston Villa: per le ultime, continua a leggere >>>

