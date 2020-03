Calciomercato Milan – Ecco chi rischia di andare via a fine stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta ‘Repubblica’ edicolain questa mattina, in casa Milan potrebbe esserci una diaspora a fine stagione.

Diaspora, che non riguarda solo la dirigenza (con il duo Paolo Maldini e Frederic Massara pronti all’addio), ma anche i giocatori. Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Theo Hernandez, Simon Kjaer e Gianluigi Donnarumma sono quelli, per una ragione o per l’altra, più in bilico di tutti.

Aggiungiamoci anche che Giacomo Bonaventura e Lucas Biglia andranno via a zero visto che il loro contratto è in scadenza. Poi c’è anche chi non sta fornendo prestazioni accettabili come Davide Calabria, Andrea Conti e Mateo Musacchio. Tutti a rischio in vista della prossima stagione.

Anche in panchina ci sarà sicuramente un cambio. Stefano Pioli infatti sembra destinato a concludere la stagione per poi lasciare il Milan. Ecco quale sarà, molto probabilmente, il suo sostituto: per i dettagli, continua a leggere >>>

