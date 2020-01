Calciomercato Milan – Ecco chi è Hickey, terzino sinistro degli Hearts

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto, in questi giorni, il Milan sta finalizzando la cessione di Ricardo Rodríguez, classe 1992, ai turchi del Fenerbahçe: il terzino sinistro svizzero si trasferirà a Istanbul con la formula del prestito con obbligo di riscatto, a fine stagione, fissato a 5 milioni di euro.

Per sopperire alla partenza dell’ex Wolfsburg, però, il Diavolo ha intenzione di inserire nell’organico, già da gennaio, un nome di prospettiva. Uno di questi è Aaron Hickey, classe 2002, terzino sinistro di proprietà degli Heart of Midlothian, compagine attualmente all’ultimo posto della Scottish Premier League, il massimo campionato scozzese.

Hickey, nativo di Glasgow, è cresciuto nel settore giovanile degli ‘Hearts‘, salvo poi essere ceduto, per fare esperienza, a quello del Celtic, una delle società più importanti della sua città. Appena un anno più tardi, però, è tornato agli ‘Hearts‘ con cui ha esordito nel calcio professionistico durante la passata stagione.

In quest’annata, 2019-2020, Hickey è divenuto titolare della formazione allenata, dallo scorso mese di dicembre, dal tedesco Daniel Stendel, terzo allenatore stagionale dopo Craig Levein e Austin McPhee. Hickey, però, non ha mai perso il posto in squadra: finora ha totalizzato 24 presenze tra campionato e coppa nazionale, mettendo a segno anche una rete.

Alto 175 centimetri, in grado di giocare anche come terzino o centrocampista sul versante opposto in quanto ambidestro, Hickey è legato agli Heart of Midlothian da un contratto fino al 31 maggio 2021. Secondo il popolare sito web di calciomercato, ‘Transfermarkt‘, il suo cartellino varrebbe appena 150mila euro. L’alternativa, per il Milan, sarebbe rappresentata da Antonee Robinson: per conoscerlo meglio, continua a leggere >>>

