Calciomercato Milan – Dzyuba si allontana: rinnovo in vista con lo Zenit

CALCIOMERCATO MILAN – L’attacco del Milan sembra ancora un cantiere aperto vista l’incertezza che regna sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Molte sono le voci che vogliono un suo ritorno in Svezia con la maglia dell’Hammarby, club del quale detiene il 25% delle quote azionarie.

Per questo motivo sono molti i nomi circolari in orbita rossonera in questi mesi, uno dei quali porta ad Artem Dzyuba, attaccante dello Zenit San Pietroburgo, con il contratto in scadenza a giugno 2020.

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, però, calciatore e dirigenza avrebbero già trovato l’accordo per un rinnovo pluriennale. Servirebbe quindi un’offerta irrinunciabile per far cambiare idea allo Zenit. Ibrahimovic al Milan anche senza Maldini? Ecco il punto della situazione, continua a leggere >>>

