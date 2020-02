Calciomercato Milan – Donnarumma, preme sempre la Juventus

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, la Juventus pensa sempre di acquistare, la prossima estate, il portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma dal Milan.

Donnarumma, classe 1999, è infatti in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 con il club di Via Aldo Rossi e, in caso di mancato rinnovo nei prossimi mesi, può essere ceduto dal Diavolo al termine della stagione per monetizzare il più possibile.

La Juventus resta interessata al giovane estremo difensore rossonero nonostante, nelle ultime ore, abbia siglato il rinnovo di contratto con il suo attuale portiere, il polacco Wojciech Szczęsny, blindandolo fino al 30 giugno 2024 con uno stipendio di 6 milioni di euro netti l’anno.

Intanto, sempre sul fronte mercato, il Milan ha già deciso quali saranno i giocatori intoccabili in vista della prossima stagione e quali, invece, quelli sacrificabili per fare cassa. Per i dettagli, continua a leggere >>>

