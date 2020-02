Calciomercato Milan – Donnarumma, rinnovo o cessione? Il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, il Milan, in vista della prossima stagione, dovrà operare una mini-rivoluzione sul mercato per quanto concerne la sua formazione titolare.

Per quanto concerne il ruolo di portiere, però, il club di Via Aldo Rossi sarebbe in una botte di ferro con Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, estremo difensore titolare rossonero dalla stagione 2015-2016. Sarebbe, appunto, perché Donnarumma, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, per diventare realmente un punto fermo del Milan dovrebbe prima rinnovare.

Qualora ciò accadesse, ha sottolineato ‘Tuttosport‘, il matrimonio tra Donnarumma ed il Diavolo andrebbe avanti ancora per tanti anni; nel caso in cui, invece, la dirigenza non trovasse un accordo con il suo agente, Mino Raiola, allora sarebbe ceduto a fine stagione per monetizzare il più possibile.

A fine stagione, oltretutto, tornerà a Milanello lo spagnolo Pepe Reina, attualmente in prestito all’Aston Villa, e, nel caso, potrebbe essere lui il titolare rossonero per un anno, oppure il vice del nuovo estremo difensore titolare. Ma Donnarumma, alla fine, dove potrebbe andare? C’è un top team europeo balzato in pole position per lui: per i dettagli, continua a leggere >>>

