Calciomercato Milan – Diavolo su Fekir. Ma occhio all’Atlético Madrid

CALCIOMERCATO MILAN – Come si ricorderà, già negli anni passati, anche la scorsa estate, il Milan aveva seguito Nabil Fekir, classe 1993, fantasista francese di origini algerine che militava nell’Olympique Lione.

Quindi, ad un anno dalla scadenza del suo contratto con il club presieduto da Jean-Michel Aulas, il Betis Siviglia ha fatto più velocemente di tutti, portando Fekir in Spagna per poco meno di 20 milioni di euro.

Un affarone per la squadra andalusa: il Diavolo, si disse, non volle affondare il colpo su di lui visti i numerosi problemi accusati alle ginocchia. Fekir, però, in questa sua prima stagione nella Liga ha spazzato via dubbi e perplessità con 7 gol e 6 assist in 22 gare giocate con la compagine biancoverde.

Ecco perché, ora, il Milan è tornato a fare più di un pensierino su Fekir. Il problema è che ora il Betis per cederlo chiede il doppio di quanto lo ha pagato, ovvero 40 milioni di euro. E non è nemmeno detto che, alla fine, il Milan vinca la corsa al giocatore …

Già perché in Spagna il ‘Mundo Deportivo‘ riporta di un forte corteggiamento dell’Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone per Fekir. Rossoneri o ‘Colchoneros‘ nel suo futuro? Ai posteri l’ardua sentenza. Intanto però il Diavolo punta ai giovani per rinforzare la propria retroguardia in estate …

