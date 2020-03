Di Stefano: “Messaggio di Ibrahimovic sui social? Piuttosto criptico”

CALCIOMERCATO MILAN – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport‘ inviato al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) per seguire il Milan, ha parlato così del messaggio lanciato, questa mattina, sui social dall’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic.

“Il messaggio di Ibra sui social è piuttosto criptico, è complicato capire cosa vuole dire lo svedese. Abbiamo detto fin da subito che, senza Zvonimir Boban e Paolo Maldini, cioè coloro che lo hanno voluto fortemente, il futuro di Ibra in rossonero resta incerto”, ha detto Di Stefano.

“Zlatan ha pubblicato questo video che non è facile interpretare: può voler dire che resta al Milan o magari che vuole lasciare il calcio perché non ha più voglia di giocare, oppure è la risposta a qualche messaggio che arrivato oggi attraverso i media. E’ un messaggio che va decriptato”, ha concluso Di Stefano. Intanto, i tifosi del Milan se la prendono con Ivan Gazidis: per scoprire perché, continua a leggere >>>

