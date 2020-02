Di Stefano: “Ibrahimovic deciderà a fine stagione se continuare a giocare”

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista sportivo Peppe Di Stefano, intervenuto a ‘Sky Sport‘ per il suo commento giornaliero sul Milan, si è soffermato, in particolare, su Zlatan Ibrahimovic.

Queste le dichiarazioni di Di Stefano: “Ibrahimovic ha dato di nuovo orgoglio ai tifosi rossoneri, ma a fine stagione sarà un’altra volta enigma: insieme alla società decideranno il futuro, la società dovrà decidere se andare avanti con lui, lo stesso Zlatan dovrà decidere se continuare a giocare a calcio oppure fermarsi. Quel che è certo è che fa la differenza e questo va visto da una doppia ottica: dall’ottica del presente con grande entusiasmo e dall’ottica del futuro con un minimo di perplessità, perché il Milan nella prossima estate dovrà trovare anche altri giocatori di carisma, perché sono loro che ti danno la possibilità di vincere e di andare avanti in classifica”.

Intanto, in vista di Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia in programma giovedì sera, ore 20:45, a ‘San Siro‘, Ibrahimovic dovrebbe giocare titolare. Chi al suo fianco in attacco? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

