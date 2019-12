Calciomercato Milan – Di Marzio: “Matic, operazione non percorribile”

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito web ufficiale, ad oggi non esiste un interesse concreto, da parte del Milan, per un giocatore con le caratteristiche di Nemanja Matic.

Di Marzio definisce Matic, classe 1988, regista mancino, di nazionalità serba, in forza al Manchester United ed in scadenza di contratto il 30 giugno 2020, come “un’operazione non percorribile”. Il Diavolo, nel frattempo, sta per perfezionare la prima cessione del suo mercato invernale: per i dettagli, continua a leggere >>>

