È tornato finalmente il format “Calciomercato - L’Originale” su SkySport, con Gianluca Di Marzio che ha fornito alcuni aggiornamenti in ottica Milan. Il noto esperto di mercato ha infatti parlato della situazione legata a Ralf Rangnick e Oliver Glasner, con l’ex Crystal Palace.

“"Contatti con Glasner confermati per domani. Di solito prima si sceglie il DS e poi l’allenatore, bisognerà capire se il Milan troverà il dirigente giusto. Sappiamo che ha contattato Rangnick, ma Rangnick deve fare il Mondiale con l'Austria. Lui vuole decidere quasi tutto, Glasner è sicuramente un suo nome. Se il Milan vuole approfondire su Glasner può darsi che l’input sia arrivato da lui. Non credo che sia l’unica candidatura quindi aspettiamo che il casting proceda perché i tempi cominciano a stringere anche se siamo al primo di giugno"