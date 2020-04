Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: ‘no’ rossonero a Lallana

CALCIOMERCATO MILAN – Arrivato dal Southampton nell’estate 2014 per 7,5 milioni di euro, l’esterno offensivo inglese Adam Lallana, classe 1988, lascerà il Liverpool al termine di questa stagione a parametro zero: non verrà, infatti, esercitata l’opzione di rinnovo automatico del contratto in scadenza per un’ulteriore stagione da parte dei ‘Reds‘.

Lallana, di fatto, si è messo sul mercato: il giocatore, 22 gol in 177 gare con il Liverpool, è stato cercato dalla Lazio ma, secondo quanto riferito dal ‘Mirror‘, non vestirà la maglia del Milan nella stagione 2020-2021. Il giocatore, infatti, era stato proposto al Milan nelle scorse ore, ma il club rossonero ha deciso di non presentare alcuna offerta per Lallana.

Il numero 20 del Liverpool ha giocato anche 34 partite, con 3 gol all’attivo, nella Nazionale dei ‘Tre Leoni‘, con la quale ha esordito nel 2013, all’epoca della sua militanza nella fila dei ‘Saints‘. QUESTE LE ULTIME DI CALCIOMERCATO SU SANDRO TONALI >>>