Calciomercato Milan – Si è offerto Lallana: la risposta del club rossonero

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, Adam Lallana sarebbe stato proposto al Milan nelle scorse settimane.

Lallana, 32 anni fra un mese, è considerato una riserva da Jürgen Klopp per il suo Liverpool. Il giocatore, ha il contratto in scadenza con il club inglese, ed è stato proposto a diverse società di Serie A, fra cui anche il Milan. La dirigenza rossonera però, da quanto filtra, non è interessata all’ingaggio del centrocampista.

C’è un altro centrocampista invece che interessa ai club di Via Aldo Rossi: si tratta di Dominik Szoboszlai. Per saperne di più continua a leggere >>>